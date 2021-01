ITsART, “la Netflix italiana” di Franceschini lanciata con le peggiori premesse (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quello tra il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e il mondo digitale è una rapporto lungo e fortemente conflittuale. Una relazione impossibile e onerosa per il contribuente che parte dal 2007 con l’allora ministro Francesco Rutelli e il sito Italia.it – 4 milioni di euro buttati al vento, introdotto dal video in basso, ormai di super culto – ma che trova nell’attuale ministro Dario Franceschini un degno erede nel portare avanti questo progetto con tenacia, una certa arroganza e, soprattutto, incapacità di imparare dagli errori del passato. Partiamo però dal passato recente. Nelle seconda parte del 2020 il ministro Franceschini a causa del lockdown di molte attività culturali per l’emergenza pandemica, annuncia la creazione di quella che in gergo chiama “la Netflix della cultura italiana” (denominazione ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quello tra il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e il mondo digitale è una rapporto lungo e fortemente conflittuale. Una relazione impossibile e onerosa per il contribuente che parte dal 2007 con l’allora ministro Francesco Rutelli e il sito Italia.it – 4 milioni di euro buttati al vento, introdotto dal video in basso, ormai di super culto – ma che trova nell’attuale ministro Darioun degno erede nel portare avanti questo progetto con tenacia, una certa arroganza e, soprattutto, incapacità di imparare dagli errori del passato. Partiamo però dal passato recente. Nelle seconda parte del 2020 il ministroa causa del lockdown di molte attività culturali per l’emergenza pandemica, annuncia la creazione di quella che in gergo chiama “ladella cultura” (denominazione ...

