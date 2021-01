Italian Wine Brands prosegue il buy-back

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato in data 19 ottobre 2020,ha reso noto di aver acquistato, tra il 4 e l’8 gennaio 2021, complessivamente 2.400 azioni proprie al prezzo medio di 21,84 euro per un controvalore pari a 52.413,40 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 7 febbraio 2020. A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, IWB detiene, all’8 gennaio, 40.704 azioni proprie pari allo 0,55% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi,allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,44%.