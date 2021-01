Italia Viva, Renzi annuncia le dimissioni delle ministre (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, annuncia in una conferenza stampa alla Camera, le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, annuncia in una conferenza stampa alla Camera, le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, componenti Leggi su 2anews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo, leader diin una conferenza stampa alla Camera, leTeresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Matteo, leader diin una conferenza stampa alla Camera, leTeresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, componenti

meb : Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al s… - lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - lucatelese : @@@@@@@@@ Conte mette con le spalle al muro Renzi: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi in piena pandemia… - mosca_cieca : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… - teresapizzuto5 : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… -