Italia Viva esce dal Governo. Renzi annuncia le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto. “La crisi politica è aperta da mesi” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Abbiamo convocato questa conferenza per fare il punto sulla situazione politica del paese e per annunciare le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto”. E’ quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “Ci vuole grande coraggio, senso di responsabilità per farlo – ha detto ancora l’ex premier -: è molto più difficile lasciare una poltrona che aggrapparsi allo status quo. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità consiste nel risolvere i problemi non nasconderli e siamo consapevoli che la nostra responsabilità dare risposte al paese La crisi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Abbiamo convocato questa conferenza per fare il punto sulla situazionedel paese e perre lee del”. E’ quanto ha detto il leader di, Matteo, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “Ci vuole grande coraggio, senso di responsabilità per farlo – ha detto ancora l’ex premier -: è molto più difficile lasciare una poltrona che aggrapparsi allo status quo. Davanti a questail senso di responsabilità consiste nel risolvere i problemi non nasconderli e siamo consapevoli che la nostra responsabilità dare risposte al paese La...

meb : Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al s… - lucatelese : @@@@@@@@@ Conte mette con le spalle al muro Renzi: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi in piena pandemia… - ItaliaViva : Se il Presidente del Consiglio ha deciso di non voler continuare un lavoro con Italia Viva, evidentemente ha i nume… - ItalianoeRomano : RT @PucciarelliLega: ?? Ministri Italia Viva dimessi. Oggi pomeriggio con la #crisidigoverno anziché essere nell’Aula del Senato sembrava di… - lamentocontinuo : RT @Tremenoventi: Ok c’è un politico al 2% che sta dicendo cose assurde in un momento pessimo, se conosco bene gli italiani Italia viva fra… -