Italia viva è uscita dal governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Italia viva di Matteo Renzi è uscita dal governo, con le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, oltre al sottosegretario Ivan Scalfarotto. In sostanza, si è aperta una crisi per il governo Conte bis. La ragione, almeno di facciata, riguarda il rifiuto di accedere alMeccanismo europeo di stabilità, o Mes (qui un riassunto per capire cosa sia), per riprendersi dalla pandemia. Renzi, in una conferenza stampa tenuta su Facebook, ha affermato di essere contro un voto anticipato o un accordo con il centrodestra. Si vedrà a breve come proseguirà una trattativa con lo stesso Giuseppe Conte (cui chiede di andare a riferire al Parlamento). Era giusto ieri quando, con un lungo Consiglio dei ministri della sera del 12 gennaio, il Recovery Plan Italiano era stato approvato, ma ...

