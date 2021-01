Italia Viva, dimissioni dei ministri, Renzi: “No a ribaltoni, mai a destra” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo, Italia Viva annuncia le dimissioni dei ministri, Renzi: “No a ribaltoni, mai a destra”, cosa accade adesso. “La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi”, con queste parole l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva dopo la scissione dal Partito Democratico, ha ufficializzato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo,annuncia ledei: “No a, mai a”, cosa accade adesso. “La crisi politica non è aperta da, è aperta da mesi”, con queste parole l’ex presidente del Consiglio, Matteo, oggi leader didopo la scissione dal Partito Democratico, ha ufficializzato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

meb : Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al s… - lucatelese : @@@@@@@@@ Conte mette con le spalle al muro Renzi: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi in piena pandemia… - ItaliaViva : Se il Presidente del Consiglio ha deciso di non voler continuare un lavoro con Italia Viva, evidentemente ha i nume… - Agenpress : Renzi. Con Conte un 'vulnus'. Vuole i responsabili? Vada, ma non i nostri di Italia Viva - green_invasion : RT @ilpost: Intanto sono passati circa 40 minuti, e le ministre dimissionarie Bonetti e Bellanova continuano a non aver preso la parola. h… -