Invitato al GF rifiuta | cosa c’è sotto il “no” del cavaliere di Uomini e Donne

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Notodel Trono Over dihato di partecipate alla quinta edizione al Grande Fratello Vip, ecco di chi si tratta È stato uno dei cavalieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Invitato rifiuta

BlogLive.it

Noto cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha rifiutato di partecipate alla quinta edizione al Grande Fratello Vip, ecco di chi si tratta.Bruce Willis è stato invitato a uscire da una farmacia di Los Angeles, dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina. Come riporta il Page Six, il divo di Hollywood stava effettuando degli acquist ...