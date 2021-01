Intervista a Serena Corvaglia, il suo “Mille Scudi” è Miglior Corto del Digital Media Fest 2020 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mille Scudi è stato premiato come Miglior Cortometraggio dell’edizione 2020 del Digital Media Fest, svoltosi interamente online dal 30 novembre al 2 dicembre. Il Festival, fondato e diretto dalla giornalista Janet De Nardis, ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani e nuovi autori emergenti che utilizzano il web come canale distributivo e produttivo, e il raccordo tra questi e il mercato cinematografico tradizionale. È il giovane talento di Serena Corvaglia che vince con il Cortometraggio Mille Scudi, non solo nella categoria del Miglior Cortometraggio, ma anche quelle di Miglior Regia e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)è stato premiato comemetraggio dell’edizionedel, svoltosi interamente online dal 30 novembre al 2 dicembre. Ilival, fondato e diretto dalla giornalista Janet De Nardis, ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani e nuovi autori emergenti che utilizzano il web come canale distributivo e produttivo, e il raccordo tra questi e il mercato cinematografico tradizionale. È il giovane talento diche vince con ilmetraggio, non solo nella categoria delmetraggio, ma anche quelle diRegia e ...

