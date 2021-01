"Interesse personale". Perché Renzi ha aperto la crisi: inquietante ricostruzione di Sallusti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tra chi non sembra credere a una mediazione in extremis tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, c'è Alessandro Sallusti. Il direttore era ospite in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, nella puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio, il giorno della crisi di governo. Sallusti, infatti, esordisce con tagliente ironia: "Al lupo al lupo. E il lupo è arrivato". Il lupo, ovviamente, sarebbe il leader di Italia Viva. Dunque Sallusti aggiunge: "Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio pensavano al bluff, ma Renzi agisce per Interesse personale". Quale tipo di Interesse? Semplice: "Non è capace di fare il gregario", taglia corto Sallusti. Insomma, per il direttore la crisi di governo sarebbe dovuta - anche - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tra chi non sembra credere a una mediazione in extremis tra Giuseppe Conte e Matteo, c'è Alessandro. Il direttore era ospite in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, nella puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio, il giorno delladi governo., infatti, esordisce con tagliente ironia: "Al lupo al lupo. E il lupo è arrivato". Il lupo, ovviamente, sarebbe il leader di Italia Viva. Dunqueaggiunge: "Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio pensavano al bluff, maagisce per". Quale tipo di? Semplice: "Non è capace di fare il gregario", taglia corto. Insomma, per il direttore ladi governo sarebbe dovuta - anche - ...

Governo: Conte, 'non ne farò mai questione personale, interesse cittadini viene prima'

Roma, 13 ge. Io credo che tutti coloro che hanno una responsabilità, io per primo, dobbiamo assolutamente predisporci per risolvere i problemi'. (Adnkronos) - 'Non ne farò mai una questione personale, ...

