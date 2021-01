Inter, Marotta: «La proprietà sta valutando tutte le opportunità» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giuseppe Marotta ha parlato prima di Fiorentina-Inter di Coppa Italia Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. «tutte le partite ufficiali hanno un loro peso. Questa rappresenta un trofeo storico. Abbiamo l’obiettivo di fare un nuovo derby. Cessione del club? La proprietà sta valutando le opportunità, questo nell’Interesse dell’Inter e rispetto a quello che sarà il presente e il futuro. Il progetto societario è molto solido, queste voci non devono condizionarci». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giuseppeha parlato prima di Fiorentina-di Coppa Italia Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. «le partite ufficiali hanno un loro peso. Questa rappresenta un trofeo storico. Abbiamo l’obiettivo di fare un nuovo derby. Cessione del club? Lastale, questo nell’esse dell’e rispetto a quello che sarà il presente e il futuro. Il progetto societario è molto solido, queste voci non devono condizionarci». Leggi su Calcionews24.com

