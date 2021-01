Inter | Lukaku | “Siamo giovani e stiamo crescendo | vinta una gara tosta Juventus? Mi aspetto…”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il match winner di Fiorentina-, Romeluha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria dei nerazzurri nei supplementari: "contenti della vittoria - esordisce il centravanti belga - , è stata unamoltocontro una squadra fortissima e molto ben allenata. Per ora ci godiamo il momento, poi penseremo al derby. Anche oggi abbiamo abbassato il baricentro dopo il gol del vantaggio, come accaduto a Roma. In questi giorni ciparlati e lo faremo ancora per risolvere il problema.una squadra giovane e. Contro lami aspetto una partita tattica, noipronti".caption id="attachment 1079231" align="alignnone" width="1024", ...

Inter : ???? | RRRRRRROOOOOMEEEEELUUUUU!!! 119' - Cross al bacio di #Barella e #Lukaku di testa trafigge Terracciano... gius… - Inter : ?? | FINITAAA!!! Missione compiuta: siamo ai quarti di finale di #CoppaItalia! ? #FiorentinaInter 1?-2? ?? #Vidal… - SerieA : L’@Inter si qualifica ai quarti di finale di #CoppaItalia: gol decisivo nel secondo tempo supplementare di #Lukaku… - Il_Pep9 : RT @Inter: ???? | RRRRRRROOOOOMEEEEELUUUUU!!! 119' - Cross al bacio di #Barella e #Lukaku di testa trafigge Terracciano... giusto così!!! ????… - ozzy1380 : RT @Inter: ???? | RRRRRRROOOOOMEEEEELUUUUU!!! 119' - Cross al bacio di #Barella e #Lukaku di testa trafigge Terracciano... giusto così!!! ????… -

L'Inter passa il turno in Coppa Italia. Agli uomini di Antonio Conte servono i tempi supplementari per aver ragione della Fiorentina. A sbloccare il match era stato nel primo tempo Arturo Vidal ...Meglio l’Inter in fase di palleggio, molta attenta in difesa e propositiva in avanti, ma manca il guizzo giusto per andare in vantaggio. L’esperimento del danese Eriksen come regista non sembra dare i ...