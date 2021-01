Inter | BC Partners ha avviato la due diligence | l’indiscrezione de Il Sole 24 Ore

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il24 ore è particolarmente attivo in queste ore per quanto riguarda il futuro dell’e provando ad anticipare tutti ha spiegato che il fondo di private equity BChala duesulla situazione economica e finanziaria del club. Questo sarebbe un passo cruciale nella trattativa, bisognerà capire se BCpunta alla quota di maggioranza o si prenderà una minoranza. Il fondo non è affiancato da nessun advisor finanziario o legale, mentre Goldman Sachs è il consulente di Suning. SportFace.