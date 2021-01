Inter, Barella: “Fiorentina tosta, ma noi vogliamo provare a vincere la Coppa Italia” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il calciatore dell'Inter Nicolò Barella è Intervenuto ai microfoni di Inter TV pochi minuti prima del debutto dei nerazzurri in Coppa Italia: "C’è la Coppa in palio, è normale che vogliamo arrivare fino in fondo e provare a vincere la competizione, è la cosa più importante. La Fiorentina è una squadra forte che sta ritrovando la forma giusta. Giocare in casa loro è sempre molto complicato. Oggi sarà una partita difficile e tosta, cercheremo di portarla a casa come facciamo ad ogni partita" - conclude il centrocampista sardo - .caption id="attachment 1066409" align="alignnone" width="3543" Barella (Photo by Enrico Locci/Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il calciatore dell'Nicolòvenuto ai microfoni diTV pochi minuti prima del debutto dei nerazzurri in: "C’è lain palio, è normale chearrivare fino in fondo ela competizione, è la cosa più importante. Laè una squadra forte che sta ritrovando la forma giusta. Giocare in casa loro è sempre molto complicato. Oggi sarà una partita difficile e, cercheremo di portarla a casa come facciamo ad ogni partita" - conclude il centrocampista sardo - .caption id="attachment 1066409" align="alignnone" width="3543"(Photo by Enrico Locci/Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Inter : ? | GOL Missile al volo e gol dell'ex: Barella da il via alla rimonta nella vittoria per 3-1 contro il Cagliari ??… - ClaMinelli : @Inter L'Inter senza Sensi è una squadra mediocre. La coppia Sensi Barella renderebbe l'Inter fortissima. Occorre f… - ClaMinelli : @DucaAndrea85 @Inter Ma capite qualcosa di calcio? L'anno scorso, fino a che Sensi ha giocato in coppia con Barella… - ItaSportPress : Inter, Barella: 'Fiorentina tosta, ma noi vogliamo provare a vincere la Coppa Italia' - - passione_inter : Fiorentina-Inter, Barella (RAI): 'Eriksen in regia può aiutare tutti noi. Oggi sarà una bella battaglia' -… -