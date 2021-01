Intel, Pat Gelsinger nuovo CEO al posto di Bob Swan (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Intel ha annunciato che sostituirà il suo CEO dopo solo due anni dalla nomina, a seguito della pressione del mercato per i non brillanti risultati ottenuti. Il CEO Bob Swan si dimetterà il 15 febbraio e al suo posto arriverà Pat Gelsinger, attuale amministratore dellegato di VMWare, una sussidiaria di Dell che si occupa di software. A seguito della notizia, Intel ha iniziato a registrare grandi guadagni in borsa, risultando la migliore del Nasdaq e registrando un rialzo del 7,64%. Perdite significative invece per Vmware, che tratta in calo del 7,55% sui valori precedenti. Swan è CEO di Intel dal gennaio 2019, dopo essere stato CEO ad interim per sette mesi. Durante il suo mandato, Intel ha perso quote di mercato a favore dei concorrenti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha annunciato che sostituirà il suo CEO dopo solo due anni dalla nomina, a seguito della pressione del mercato per i non brillanti risultati ottenuti. Il CEO Bobsi dimetterà il 15 febbraio e al suoarriverà Pat, attuale amministratore dellegato di VMWare, una sussidiaria di Dell che si occupa di software. A seguito della notizia,ha iniziato a registrare grandi guadagni in borsa, risultando la migliore del Nasdaq e registrando un rialzo del 7,64%. Perdite significative invece per Vmware, che tratta in calo del 7,55% sui valori precedenti.è CEO didal gennaio 2019, dopo essere stato CEO ad interim per sette mesi. Durante il suo mandato,ha perso quote di mercato a favore dei concorrenti ...

