Intel apre in rialzo dell’8% per possibile cambio del CEO

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Grande inizio di giornata in borsa per, che sta mettendo a segno undell’8,06%, portandosi a 57,53. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 59,35 e successiva a 62,08. Supporto a 56,62. Il balzo è dovuto alal vertice della società leader mondiale nel mercato di microprocessori e semiconduttori. Il CEO Bob Swan si dimetterà a partire dal 15 febbraio, secondo quanto riporta CNBC, e al suo posto arriverà Pat Gelsinger, attuale amministratore dellegato di VMWare, una sussidiaria di Dell che si occupa di software. Le azioni di Vmware sono in calo del 4,52%. Swan è CEO didal gennaio 2019, dopo essere stato CEO ad interim per sette mesi. Durante il suo mandato,ha perso quote di mercato a ...