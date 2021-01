Insediamento di Biden, la Guardia Nazionale sarà armata: si temono assalti dei fanatici di Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il dipartimento della Difesa americano ha stabilito che la Guardia Nazionale discolata a Washington per la cerimonia di Insediamento diJoe Biden sarà equipaggiata con armi letali e non. La decisione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il dipartimento della Difesa americano ha stabilito che ladiscolata a Washington per la cerimonia didiJoeequipaggiata con armi letali e non. La decisione ...

Corriere : Washington in stato di guerra per l’insediamento di Biden: militari al Congresso anche di notte - TizianaFerrario : Minacce di proteste armate nelle città americane in vista insediamento di #Biden.E qualcuno ancora pensa che accoun… - Agenzia_Ansa : #Usa, strade vuote a #Washington per misure #Covid e anti-rivolta A una settimana dall'insediamento di #Biden la ca… - GiorgioCarbon12 : RT @MinistroEconom1: Sono in corso i preparativi per l'insediamento del Presidente Eletto alla Casa Bianca: schierate migliaia di unità del… - tmb666 : Ecco cosa hanno portato 4 anni di trumpismo: la Guardia Nazionale accampata dentro Capitol Hill pronta a intervenir… -