Inquinamento domestico | quando l’aria pulita non è di casa

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Parlare di inquinamento domestico è importante, soprattutto ora che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in casa. La nostra casa è il luogo sicuro per eccellenza, dove ci sentiamo al riparo e protetti dal mondo, un posto pulito e ordinato – ok, la pila di vestiti sopra la sedia non conta! – lontano dall’incubo dell’inquinamento esterno. Infatti se pensiamo all’inquinamento, nella nostra testa appaiono immagini di nubi tossiche e grigiastre, fabbriche dall’aspetto sinistro circondate da atmosfere fumose, montagne di rifiuti abbandonati e isole galleggianti di plastica. Una triste realtà che ci sembra lontana da noi, perlomeno fuori dalla porta del nostro spazio felice. Eppure l’inquinamento può presentarsi anche con uno stile più sobrio, sottotono, quasi invisibile e colpirci anche all’interno delle mura domestiche. Forse ci pensiamo di rado, ma anche l’aria che respiriamo negli ambienti indoor non è poi così pulita. Anzi, numerose ricerche hanno dimostrato che la qualità dell’aria negli spazi chiusi è anche più nociva di quella esterna. Per questo è importante aprire le finestre e dare aria a tutta la casa per almeno una mezz’ora al giorno. Sì esatto, anche d’inverno! Anche quando fa freddissimo, c’è la neve e vedete i pinguini a passeggio. Così eviterete la formazione di muffe e darete di nuovo ossigeno alle stanze. Dormirete anche meglio durante la notte! Sembra impossibile ma alcune tra le cause principali di inquinamento domestico sono gli arredi di casa: alcuni mobili sono trattati con vernici tossiche e il compensato, se non certificato, viene impastato con colle e resine che rilasciano formaldeide. Niente panico! Rendere sicura la nostra casa è possibile, basta qualche piccolo accorgimento. Per esempio utilizzando prodotti per la pulizia non troppo aggressivi, non fumare al chiuso ed evitare per esempio l’accumulo di giornali perché creano umidità. Sapevate che le piante da interni sono in grado di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e limitare l’inquinamento domestico? Scoprite quali sono le più adatte nel nostro video!