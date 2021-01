Inps | proroga versamento 16 gennaio al 31 gennaio causa Covid

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Slitta al 312021 il termine ultimo per ildella prima rata della seconda metà dei contributirateizzati precedentemente previsto per il 16. È quanto ha comunicato lo stesso istituto di previdenza alla luce dell’emergenza. L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il cosiddetto decreto Agosto, ricorda infatti l’Istituto, “ha previsto la possibilità di effettuare i versamenti dei contributi sospesi dalle norme emergenziali mediante il pagamento del 50% delle somme in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili con ildella prima rata entro il 16 settembre 2020. Il pagamento del restante 50% delle somme dovute deve essere effettuato ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha comunicato la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile prossimo ...La cassa integrazione per il 2021 è stata prorogata per 12 settimane con la causale COVID-19 per l'emergenza. Sono diverse le opzioni possibili tuttavia per usufruire dell'ammortizzatore sociale anche ...