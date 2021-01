Inps | cento borse di studio da 4mila euro l' una per frequentare gli Istituti Tecnici Superiori

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’(Istituto di Previdenza Sociale) ha pubblicato un bando di concorso per l’assegnazione di 100di, del valore di 4.000, finalizzate alla frequenza di(ITS) per l’anno scolastico 2020-2021. Sul sito dell’è scaricabile il bando completo con tutte le informazioni e le istruzioni per compilare la domanda, che potrà essere inviata dal 25 gennaio al 22 febbraio 2021. Cosa sono gli(ITS) GliITS sono scuole speciali di tecnologia, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono percorsi paralleli alla formazione universitaria e si riferiscono alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo ...