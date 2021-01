Infortunio Vojvoda, il Torino medita sull’operazione: il comunicato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mergim Vojvoda è uscito malconcio ieri nel corso della gara tra Milan e Torino di Coppa Italia. Ecco le sue condizioni Mergim Vojvoda è uscito al minuto 84 della sfida tra Milan e Torino di Coppa Italia. Il Torino ha comunicato le condizioni del difensore belga. «Le indagini strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda, uscito ieri al 39’ del secondo tempo, hanno confermato la lussazione alla spalla sinistra. Nei prossimi giorni verranno stabilite le indicazioni al trattamento chirurgico oppure a quello conservativo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mergimè uscito malconcio ieri nel corso della gara tra Milan edi Coppa Italia. Ecco le sue condizioni Mergimè uscito al minuto 84 della sfida tra Milan edi Coppa Italia. Ilhale condizioni del difensore belga. «Le indagini strumentali cui è stato sottoposto Mergim, uscito ieri al 39’ del secondo tempo, hanno confermato la lussazione alla spalla sinistra. Nei prossimi giorni verranno stabilite le indicazioni al trattamento chirurgico oppure a quello conservativo». Leggi su Calcionews24.com

Toro_News : ?? | REPORT #Vojvoda, infortunio confermato dopo #MilanTorino. Iniziato il lavoro in vista di #TorinoSpezia di sabat… - GurzoBahri : RT @ToroGoal: Brutto infortunio per #Vojvoda: domani l’esterno andrà a Roma per sottoporsi ai controlli del caso, probabile operazione alla… - matticavina : RT @ToroGoal: Brutto infortunio per #Vojvoda: domani l’esterno andrà a Roma per sottoporsi ai controlli del caso, probabile operazione alla… - orobicocazzaro : RT @ToroGoal: Brutto infortunio per #Vojvoda: domani l’esterno andrà a Roma per sottoporsi ai controlli del caso, probabile operazione alla… - ToroGoal : Brutto infortunio per #Vojvoda: domani l’esterno andrà a Roma per sottoporsi ai controlli del caso, probabile opera… -