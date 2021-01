Infermiera killer Daniela Poggiali | il Tribunale ha deciso | respinte le sue richieste

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rimarrà in carcere, la cosiddettacondannata a 30 anni, lo scorso dicembre, per la morte del 95enne massimo Montanari. La donna, in attesa di sentenza definitiva, aveva fatto presentare ai suoi legali richiesta per poter uscire dal carcere in attesa del giudizio finale: ildella Libertà di Bologna ha infattiche la donna resterà in carcere. La foto con il cadavere: chi èè uno dei personaggi della cronaca degli anni recenti che più ha inquietato e sconvolto l’opinione pubblica. Resa tristemente famosa per un selfie scattatole dai suoi colleghi di corsia mentre sorrideva e mostrava il pollice accanto al cadavere di un uomo, ...