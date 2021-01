Industria, produzione in calo a novembre (-4,2%). S&P: “Ricavi a livelli pre-Covid nel 2022. Non esiste nessun caso Italia” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Istat certifica oggi le difficoltà dell’Industria Italiana alle prese con il ritorno di limiti e restrizioni. Lo scorso novembre la produzione è scesa dell’1,4% rispetto ad ottobre e de 4,2% nei confronti dello stesso mede del 2019. Rispetto all’anno prima quasi tutti i comparti chiudono novembre con il segno meno. Crolla in particolare l’Industria tessile e abbigliamento (- 26,7%) su novembre 2019), la meccanica arretra di quasi il 7% e scende anche la farmaceutica (- 8,2%). Riescono invece a crescere le apparecchiature elettriche (+ 5,9%) e i mezzi di trasporto (+ 2,3%). Oggi l’agenzia di rating Standard and Poor’s ha illustrato le sue nuove previsioni per l’economia europea. Sull’Industria Italiana S&P’s prevede che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Istat certifica oggi le difficoltà dell’na alle prese con il ritorno di limiti e restrizioni. Lo scorsolaè scesa dell’1,4% rispetto ad ottobre e de 4,2% nei confronti dello stesso mede del 2019. Rispetto all’anno prima quasi tutti i comparti chiudonocon il segno meno. Crolla in particolare l’tessile e abbigliamento (- 26,7%) su2019), la meccanica arretra di quasi il 7% e scende anche la farmaceutica (- 8,2%). Riescono invece a crescere le apparecchiature elettriche (+ 5,9%) e i mezzi di trasporto (+ 2,3%). Oggi l’agenzia di rating Standard and Poor’s ha illustrato le sue nuove previsioni per l’economia europea. Sull’na S&P’s prevede che i ...

Agenzia_Italia : Produzione industriale in calo a novembre - Internazionale : Cocaina universale. L’industria mondiale della droga non è più in mano ai grandi cartelli. Ma la produzione e il co… - FondazioneErgo : #OsservatorioIndustria - Negativi i dati .@istat_it di novembre relativi alla #produzione industriale in Italia: -1… - madecc40 : ? @gruossotheprof, responsabile scientifico area tecnica MADE, illustra le caratteristiche dell'area dedicata al ge… - LavoroLazio_com : Industria, Coldiretti: 'Con flop Natale crolla alimentare (-4%) Crolla la produzione alimentare in Itali... -