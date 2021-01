Indiana Jones di Bethesda anche su PS5? Il gioco potrebbe non essere un'esclusiva Xbox Series X/S (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Indiana Jones di Bethesda, annunciato a sorpresa nella giornata di ieri, potrebbe non essere un gioco esclusivo per Xbox. Dopo l'annuncio del gioco in sviluppo presso MachineGames, il noto insider Klobrille ha suggerito che il gioco potrebbe non essere un'esclusiva Xbox, poiché l'accordo potrebbe essere stato concluso prima dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Il titolo potrebbe anche essere uno dei quei giochi che rimarranno multipiattaforma, come affermato dopo l'annuncio dell'acquisizione. Klobrille non è l'unico a pensare che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di, annunciato a sorpresa nella giornata di ieri,nonunesclusivo per. Dopo l'annuncio delin sviluppo presso MachineGames, il noto insider Klobrille ha suggerito che ilnonun', poiché l'accordostato concluso prima dell'acquisizione dida parte di Microsoft. Il titolouno dei quei giochi che rimarranno multipiattaforma, come affermato dopo l'annuncio dell'acquisizione. Klobrille non è l'unico a pensare che ...

