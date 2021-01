“Incapace” | “Pensa solo a se stesso” | il durissimo scontro tra Renzi e il premier Conte

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo, duelloe quel feeling mai nato Con la crisi di governo ormai a un passo dall’essere ufficializzata, i retroscena politici si soffermano sul rapporto trae su quel feeling mai sbocciato tra i due nonostante la “convivenza” forzata nell’esecutivo. A raccontare il duello rusticano tra ile l’ex presidente del Consiglio è il Corriere della Sera, secondo cui il senatore di Rignano avrebbe dato dell'”” all’attuale primo ministro. “Io certe dinamiche le capisco e le so valutare – avrebbe affermato– Anche perché, se permetti, ho fatto il presidente del Consiglio per più di mille giorni. Ecco, il professore per me è un. Sarà anche simpatico, una brava persona, tutto quello che volete. ...