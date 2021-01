IN RICORDO DELLA SCRITTRICE ANNA VENTURA (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANNA VENTURA“Purtroppo dobbiamo darvi una tristissima notizia, oggi nostra Madre ANNA VENTURA è salita sulle Cime più Alte. I funerali si terranno domani, 14 gennaio, alle ore 15,00 nella Basilica di San Bernardino.” Con questo annuncio sul profilo Facebook Cesare Ianni, tre ore fa, ha dato annuncio DELLA morte DELLA mamma ANNA VENTURA, insigne SCRITTRICE poeta e critica letteraria, già docente di lettere al Liceo Classico Domenico Cotugno e all’Istituto Commerciale Luigi Rendina. Sono affettuosamente vicino a Cesare e Stefano toccati dal dolore per la perdita dell’amatissima mamma, di una mamma speciale come ANNA. Ero grande amico di Fausto, il loro papà, giornalista fecondo, saggista e critico d’arte che si era ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 14 gennaio 2021)“Purtroppo dobbiamo darvi una tristissima notizia, oggi nostra Madreè salita sulle Cime più Alte. I funerali si terranno domani, 14 gennaio, alle ore 15,00 nella Basilica di San Bernardino.” Con questo annuncio sul profilo Facebook Cesare Ianni, tre ore fa, ha dato annunciomortemamma, insignepoeta e critica letteraria, già docente di lettere al Liceo Classico Domenico Cotugno e all’Istituto Commerciale Luigi Rendina. Sono affettuosamente vicino a Cesare e Stefano toccati dal dolore per la perdita dell’amatissima mamma, di una mamma speciale come. Ero grande amico di Fausto, il loro papà, giornalista fecondo, saggista e critico d’arte che si era ...

