In pista a ballare senza mascherina | polizia blocca festa in un locale

Milano, 13 gennaio 2021 - La polizia sanzionerà oltre trenta persone che la notte scorsa a Milano stavano partecipando ad una festa in un locale della movida di Milano, in corso di Porta Ticinese, in ...

Milano, festa illegale in una discoteca di Porta Ticinese: ballavano in 30 e senza mascherina

A tradire il titolare del locale, che si è giustificando dicendo che non sapeva che non si poteva fare, è stata una segnalazione sull'app YouPol. Tutti sono stati multati ...

