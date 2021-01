In Etiopia 750 persone si sono fatte massacrare per difendere l’Arca dell’Alleanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Macallè, 13 gen – Massacri, esecuzioni, rifugiati in fuga: la guerra nel Tigrè insanguina l’Etiopia. E al centro della disputa tra le truppe governative di Addis Abeba e quelle del Fronte per la Liberazione del Popolo Tigrino sarebbe finita anche la mitica Arca dell’Alleanza, il manufatto che secondo la Bibbia conterrebbe le tavole della legge date da Dio a Mosè. Stando a quanto riporta Avvenire, circa 750 persone sarebbero state massacrate nella città santa di Axum (quella da cui proviene la famosa stele che dal 1927 al 2003 fu collocata di fronte al Circo Massimo a Roma). l’Arca dell’Alleanza custodita ad Axum Proprio nella piazza che ospita l’obelisco è presente il tempio ortodosso dedicato a Maria di Sion; in una cappella del tempio l’Arca sarebbe tutt’ora custodita da un monaco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Macallè, 13 gen – Massacri, esecuzioni, rifugiati in fuga: la guerra nel Tigrè insanguina l’. E al centro della disputa tra le truppe governative di Addis Abeba e quelle del Fronte per la Liberazione del Popolo Tigrino sarebbe finita anche la mitica Arca, il manufatto che secondo la Bibbia conterrebbe le tavole della legge date da Dio a Mosè. Stando a quanto riporta Avvenire, circa 750sarebbero state massacrate nella città santa di Axum (quella da cui proviene la famosa stele che dal 1927 al 2003 fu collocata di fronte al Circo Massimo a Roma).custodita ad Axum Proprio nella piazza che ospita l’obelisco è presente il tempio ortodosso dedicato a Maria di Sion; in una cappella del tempiosarebbe tutt’ora custodita da un monaco ...

