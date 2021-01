In arrivo il nuovo Dpcm. Speranza: “Sarà confermato il divieto di spostamenti anche tra regioni gialle. Teniamo lontana dalla battaglia politica la salute degli italiani” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Abbiamo avviato il lavoro per la stesura del nuovo Dpcm, prevediamo una conferma delle misure già vigenti e del modello per fasce differenziate che ci ha consentito di abbassare la curva tra novembre e dicembre”. E’ quanto ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni in Aula sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. “E’ inoltre intenzione del governo – ha aggiunto – confermare il divieto di spostamenti anche tra regioni in zona gialla, ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti locali pubblici attraverso la limitazione dell’asporto per i bar a partire dalle 18, confermare l’indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi e stabilire l’ingresso in area arancioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Abbiamo avviato il lavoro per la stesura del, prevediamo una conferma delle misure già vigenti e del modello per fasce differenziate che ci ha consentito di abbassare la curva tra novembre e dicembre”. E’ quanto ha detto il ministro della, Roberto, nel corso delle comunicazioni in Aula sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. “E’ inoltre intenzione del governo – ha aggiunto – confermare ilditrain zona gialla, ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti locali pubblici attraverso la limitazione dell’asporto per i bar a partire dalle 18, confermare l’indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi e stabilire l’ingresso in area arancioni ...

