In 5 anni Trump ha fatto 2.520 tweet contro stampa e giornalisti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Photo by Pete Marovich/Getty Images)Dal giorno dell'annuncio ufficiale della sua candidatura a presidente degli Stati Uniti, il 15 giugno 2015, allo scorso 8 gennaio, quando Twitter ha chiuso definitivamente il suo account, Donald Trump ha pubblicato 2.520 tweet per attaccare, criticare o insultare la stampa. Il dato proviene da un'analisi realizzata dalla Freedom of the Press Foundation, un'organizzazione non governativa (ong) statunitense che si occupa di libertà di stampa, sicurezza informatica per il giornalismo e altri temi relativi all'informazione, con un focus specifico sugli Usa. Nel board dell'organizzazione, che tra le altre cose gestisce il software per il whistleblowing digitale SecureDrop, siede anche Edward Snowden, l'ex informatico della Cia che con le sue rivelazioni ha dato il via al Datagate, lo ...

