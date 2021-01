Impeachment, la Camera vota si: contro Trump anche Repubblicani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La resa dei conti è arrivata e, visto il voto alla Camera, per il Presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump l’Impeachment si sta concretizzando. Per la seconda volta il Tycoon si trova di fronte al passaggio della procedura (scontata) da parte della Camera, ora la parola spetta al Senato. Proprio oggi il vice-presidente Mike Pence ha dato il suo no definitivo all’applicazione del 25° emendamento, mentre la speaker Nancy Pelosi ha ribadito la pericolosità del Presidente uscente. L’Impeachment passa alla Camera La Camera dei deputati del Congresso degli Stati Uniti d’America ha votato sì alla procedura di Impeachment per il Presidente Trump, accusato di incitamento all’insurrezione per i fatti di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La resa dei conti è arrivata e, visto il voto alla, per il Presidente uscente degli Stati Uniti Donaldl’si sta concretizzando. Per la seconda volta il Tycoon si trova di fronte al passaggio della procedura (scontata) da parte della, ora la parola spetta al Senato. Proprio oggi il vice-presidente Mike Pence ha dato il suo no definitivo all’applicazione del 25° emendamento, mentre la speaker Nancy Pelosi ha ribadito la pericolosità del Presidente uscente. L’passa allaLadei deputati del Congresso degli Stati Uniti d’America hato sì alla procedura diper il Presidente, accusato di incitamento all’insurrezione per i fatti di ...

