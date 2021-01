Impeachment a Trump? Se anche McConnell tentenna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Camera s’appresta a votare oggi il rinvio a giudizio del presidente Donald Trump, lanciando così il secondo tentativo di Impeachment contro il magnate presidente, dopo che ieri il vice-presidente Mike Pence ha respinto la sollecitazione a ricorrere al XXV Emendamento della Costituzione privando il presidente dei suoi poteri. “Non è nell’interesse del Paese o in linea con la Costituzione”, scrive Pence in una lettera indirizzata alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, recapitata mentre in aula era ancora in corso il dibattito sulla risoluzione che gli chiedeva di attivare la procedura del XXV Emendamento. Il dibattito e il voto sono ugualmente andati avanti: la risoluzione è stata approvata con 223 sì e 205 no, su 435 deputati: un via libera puramente simbolico dopo lo lettera di Pence, che ha pure esortato la speaker della Camera e il Congresso a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Camera s’appresta a votare oggi il rinvio a giudizio del presidente Donald, lanciando così il secondo tentativo dicontro il magnate presidente, dopo che ieri il vice-presidente Mike Pence ha respinto la sollecitazione a ricorrere al XXV Emendamento della Costituzione privando il presidente dei suoi poteri. “Non è nell’interesse del Paese o in linea con la Costituzione”, scrive Pence in una lettera indirizzata alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, recapitata mentre in aula era ancora in corso il dibattito sulla risoluzione che gli chiedeva di attivare la procedura del XXV Emendamento. Il dibattito e il voto sono ugualmente andati avanti: la risoluzione è stata approvata con 223 sì e 205 no, su 435 deputati: un via libera puramente simbolico dopo lo lettera di Pence, che ha pure esortato la speaker della Camera e il Congresso a ...

