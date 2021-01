Imola ufficiale nel calendario della prossima stagione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mancava solo l'ufficialità, e adesso è arrivata. Imola tornerà ad ospitare il mondiale Formula 1. La notizia è arrivata martedì 12 gennaio, dove il Ceo della F1 ha comunicato le 23 gare (il mondiale ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mancava solo l'ufficialità, e adesso è arrivata.tornerà ad ospitare il mondiale Formula 1. La notizia è arrivata martedì 12 gennaio, dove il CeoF1 ha comunicato le 23 gare (il mondiale ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 UFFICIALE l'ingresso nel calendario 2021 di Imola per il weekend del 16-18 aprile! Apportate a… - UgoBaroni : RT @F1Spazio: UFFICIALE, LA F1 RIPARTIRA' DAL BAHRAIN. SECONDO APPUNTAMENTO MONDIALE AD IMOLA - GiovanniMeneguz : RT @mara_sangiorgio: Ufficiale: Imola torna e sarà la seconda gara in calendario, la prima europea. Si inizia in Bahrain il 28 marzo, che d… - fainformazione : È ufficiale, la stagione di F1 inizia in Bahrain. Si correrà anche a Imola L'emergenza Covid anche nel 2021 ha al… - fainfosport : È ufficiale, la stagione di F1 inizia in Bahrain. Si correrà anche a Imola L'emergenza Covid anche nel 2021 ha al… -