Il sociale non è il social: se n’è accorto. Peccato che sia l’artefice di tutto questo Crisi di governo e attività istituzionale che deve recuperare le sue modalità (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il sociale non è il social. Ora lo dice anche lui per attaccare frontalmente il presidente del Consiglio. Il sociale non è il social. Peccato che di tutto questo l’artefice sia lui. Si è fatto strada con i social network, mezzo utilizzato (fra gli altri) perché doveva rottamare la tanto vituperata classe dirigente paludata che lo precedeva. Ha utilizzato, troppo, i social network anche nel massimo ruolo istituzionale che gli sia capitato. E ora contesta agli altri l’attenzione ai followers più che ai provvedimenti. modalità che ha inaugurato lui. La comunicazione di una decisione resa più importante della decisione stessa. Adesso che vuole? Il bello è ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilnon è il. Ora lo dice anche lui per attaccare frontalmente il presidente del Consiglio. Ilnon è ilche disia lui. Si è fatto strada con inetwork, mezzo utilizzato (fra gli altri) perché doveva rottamare la tanto vituperata classe dirigente paludata che lo precedeva. Ha utilizzato, troppo, inetwork anche nel massimo ruoloche gli sia capitato. E ora contesta agli altri l’attenzione ai followers più che ai provvedimenti.che ha inaugurato lui. La comunicazione di una decisione resa più importante della decisione stessa. Adesso che vuole? Il bello è ...

Senza salute non c'è tessuto sociale ed economico che possa reggere. E' servita una pandemia per individuare la radice della civiltà: curare. Non farlo è un tuffo a piombo centinaia di anni indietro n ...

