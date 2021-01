Il servizio on demand affidato ai privati. Bufera a Viale Mazzini sulla cultura. La Tv finanziata da Franceschini e Cdp in gestione a Chili. Mentre nell’azienda pubblica tanto personale non sa che fare (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prende corpo la piattaforma lanciata in pieno lockdown dal ministro Dario Franceschini come “la Netflix della cultura italiana”. Era l’aprile 2020 quando il ministro dei Beni e delle attività culturali annunciava: “Stiamo ragionando sulla creazione di una piattaforma italiana che consenta di offrire a tutto il mondo la cultura italiana a pagamento, una sorta di Netflix della cultura, che può servire in questa fase di emergenza per offrire i contenuti culturali con un’altra modalità, ma sono convinto che l’offerta online continuerà anche dopo”. È stata così costituita la nuova società ITsArt, partecipata al 51% da Cassa depositi e prestiti e al 49% da Chili, che gestirà la piattaforma digitale. Cdp, il 3 dicembre, ha annunciato che la piattaforma – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prende corpo la piattaforma lanciata in pieno lockdown dal ministro Dariocome “la Netflix dellaitaliana”. Era l’aprile 2020 quando il ministro dei Beni e delle attivitàli annunciava: “Stiamo ragionandocreazione di una piattaforma italiana che consenta di offrire a tutto il mondo laitaliana a pagamento, una sorta di Netflix della, che può servire in questa fase di emergenza per offrire i contenutili con un’altra modalità, ma sono convinto che l’offerta online continuerà anche dopo”. È stata così costituita la nuova società ITsArt, partecipata al 51% da Cassa depositi e prestiti e al 49% da, che gestirà la piattaforma digitale. Cdp, il 3 dicembre, ha annunciato che la piattaforma – ...

