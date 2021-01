Il Segreto | anticipazioni puntate dal 18 al 22 gennaio

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilnon smette mai di stupire e anche la prossima settimana ritorna con il suo consueto appuntamento. Non manca poco alla fine della soap opera spagnola che ha fatto breccia nei cuori degli italiani. Presto arriverà l’ultima puntata e la fiction saluterà Canale 5 e i moltissimi telespettatori. Nonostante si vada verso la fine, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Notiziedi_it : Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 22 gennaio 2021: Tomas e Alicia, è rottura - infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 12 gennaio - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 12 gennaio: la delusione di Tomas - infoitcultura : Beautiful, Una vita e Il segreto: anticipazioni oggi 12 gennaio - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 13 gennaio 2021: Mauricio è innocente, Tomas è l'unico sospettato dell'aggressione ad Alic… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

Trama e anticipazioni del “Il Paradiso delle Signore” puntata di oggi: Gabriella cerca di tenere a distanza Salvatore anche se il suo cuore ...Il Segreto non smette mai di stupire e anche la prossima settimana ritorna con il suo consueto appuntamento. Non manca poco alla fine della soap opera spagnola che ha fatto breccia nei cuori degli it ...