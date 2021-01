Il royal look del giorno. Letizia di Spagna, tutte le volte che si è scambiata gli abiti con le figlie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il royal look di gennaio 2021 guarda le foto Letizia di Spagna, 48 anni, alla fine è come le mamme di tutto il mondo: presta abiti e accessori alle figlie adolescenti Leonor (erede al trono), 15 anni, e Sofia (infanta di Spagna), 13. Dietro alla figura sobria e compassata che esibisce in pubblico la sovrana spagnola nasconde un cuore da “amica” per le figlie. Ne è certo Hola magazine che ha individuato tutte le volte in cui le figlie ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildi gennaio 2021 guarda le fotodi, 48 anni, alla fine è come le mamme di tutto il mondo: prestae accessori alleadolescenti Leonor (erede al trono), 15 anni, e Sofia (infanta di), 13. Dietro alla figura sobria e compassata che esibisce in pubblico la sovrana spagnola nasconde un cuore da “amica” per le. Ne è certo Hola magazine che ha individuatolein cui le...

IOdonna : Il royal look del giorno. Lady Amelia Windsor esibisce il suo tatuaggio - Look_upIstanbul : RT @olgatuleninova: L'11 gennaio del 1503 nasce a Parma il Parmigianino e questa che vi propongo è la sua Pallade dipinta fra il 1535 e il1… - mikachwoo : i look dei seventeen oggi... royal concept quando - zazoomblog : Il royal look della settimana: la mantella di Letizia di Spagna e il colbacco di Lady Amelia Windsor - #royal… - IOdonna : Il royal look della settimana: la mantella di Letizia di Spagna e il colbacco di Lady Amelia Windsor -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Royal look 2020: vince Meghan, perde Charlène Io Donna Il royal look del giorno. Lady Amelia Windsor esibisce il suo tatuaggio

Lady Amelia Windsor ancora una volta è la ribelle di famiglia. In un post recente su Instagram ha mostrato un mini tatuaggio a forma di tigre.

Il Principe Harry e Meghan Markle lasciano i social: "Troppo odio"

Il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero detto addio ai social network, lo rivela al Sunday Times una fonte vicina alla coppia. Il motivo? Troppi hater con conseguenti eccessi di odio, insulti e of ...

Lady Amelia Windsor ancora una volta è la ribelle di famiglia. In un post recente su Instagram ha mostrato un mini tatuaggio a forma di tigre.Il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero detto addio ai social network, lo rivela al Sunday Times una fonte vicina alla coppia. Il motivo? Troppi hater con conseguenti eccessi di odio, insulti e of ...