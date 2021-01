Il Recovery Plan approvato dal Consiglio dei Ministri | Italia Viva si astiene

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Pd fa quadrato attorno al premier Giuseppe Conte. Prima è arrivato l'altolà del ministro Roberto Gualtieri - "lo strumento del Mes non ha nulla a che vedere con il programma Next Generation EU" - ...

CottarelliCPI : Si discute tanto di Recovery Plan, ma il piano più importante è quello vaccinale. Più vacciniamo, meglio arginiamo… - Agenzia_Ansa : Il #Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. C'è stato il sì unanime,… - straneuropa : Potrebbe esservi sfuggito che il parlamento europeo ha approvato il Recovery Plan, ovvero i miliardi che servono a… - Giovannada46 : RT @BimbiMeb: Grazie a Italia Viva i miliardi alla sanità nel Recovery Plan sono passati da 9 a 20 miliardi. Prego - Patty66509580 : RT @LaNotiziaTweet: Il Governo approva il #RecoveryPlan da 210 miliardi. Ma soffiano venti di crisi senza un perché. #Renzi porta l’Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il contenimento della pandemia coronavirus. Dopo il dibattito, in ...Approvato il Recovery plan, ma Italia Viva si astiene: la crisi di governo è a un passo. Roma - Sì al piano da 222,9 miliardi di euro - Oggi il partito di Matteo Renzi decide sulle dimissioni delle pr ...