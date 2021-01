Il purificatore d’aria personale che si indossa al collo

Leggi su wired

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dalla scorsa primavera abbiamo assistito al moltiplicarsi di soluzioni dedite alla sanificazione di accessori e superfici al fine di placare la diffusione dei possibili contagi da Sars-Cov-2. Forme, dimensioni e peso diversi per strumenti finalizzati allo stesso scopo, che è lo stesso di Respr Self, unche sie aziona in pochi attimi quando occorre. Basato sulla tecnologia messa a punto dall’omonima azienda statunitense, in grado di generare un potente vento ionico (circa 7 milioni di ioni unipolari caricati) che entra in contatto con le particelle eliminando quelle con diametro inferiore a 2,5 micrometri, come allergeni, polline, batteri patogeni fumi e virus. Utilizzata da oltre un decennio in ospedali, aeroporti e case, la tecnologia Respr è il cuore di Self Personal Air Purifier, piccola unità tascabile ...