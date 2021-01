Il premier Conte è salito al Quirinale da Mattarella: 'Lavoro a un patto di legislatura' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo strappo di Renzi. La sfida di Conte. Gli appelli all'unità. Ci sarà questa crisi di governo? La decisione di Italia Viva attesa per le 17:30 con la conferenza stampa di Renzi Leggi su today (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo strappo di Renzi. La sfida di. Gli appelli all'unità. Ci sarà questa crisi di governo? La decisione di Italia Viva attesa per le 17:30 con la conferenza stampa di Renzi

Ultime Notizie dalla rete : premier Conte Il premier Conte al Quirinale, Mattarella: "Uscire presto dall'incertezza" Rai News Conte “Spero si eviti la crisi, lavoro a un patto di legislatura”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre detto che il presidente del Consiglio e il Governo possono andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze della maggioranza. Posso solo auspicare che tutti si possa ...

Recovery: Conte, 'testo migliorato, grazie a tutte forze maggioranza'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Oggi ho chiesto un colloquio per aggiornarlo del fatto positivo dell'approvazione del Recovery", il via libera di ieri in Cdm "è un fatto positivo che ci consente di andar ...

