Il Ponte di Genova, modello per la ripartenza del Paese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quindici mesi di lavori per portare a compimento la costruzione del nuovo Ponte San Giorgio, il viadotto che attraversa la valle del Polcevera e restituisce alla città di Genova un’infrastruttura strategica per la sua rete di mobilità. Alle spalle c’è quello che molti hanno chiamato il “modello Genova”, un nuovo paradigma per le costruzioni che basa la sua efficacia su alcuni fattori chiave. Al primo posto la collaborazione. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quindici mesi di lavori per portare a compimento la costruzione del nuovoSan Giorgio, il viadotto che attraversa la valle del Polcevera e restituisce alla città diun’infrastruttura strategica per la sua rete di mobilità. Alle spalle c’è quello che molti hanno chiamato il “”, un nuovo paradigma per le costruzioni che basa la sua efficacia su alcuni fattori chiave. Al primo posto la collaborazione. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Il Ponte di Genova, modello per la ripartenza del Paese - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) - Quindici mesi di lavori per portare a compimento la costruzione del nuovo Ponte San Giorgio, i… - mariacortese_pi : @La7tv @TgLa7 @MaratonaMentana Per capire: ma #draghi quello del #britannia favorevole privatizzazione che canta… - pianetino75 : RT @TerreImpervie: In Italia 'I Responsabili' li trovi solo tra i parlamentari del menga che trattano di poltrone e palanche per sostenere… - DellAntic : Ponte, trattativa aziende-commissario: il conto dei lavori fa 100 milioni in più -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova Ponte, trattativa aziende-commissario: il conto dei lavori fa 100 milioni in più Il Secolo XIX Il “Modello Genova” una storia di successo

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

La “città sotterranea”, nel 2022 a Genova il congresso internazionale Hypogea fotogallery

Sarà organizzato dal Centro studi sotterranei, che ha due sogni: fare del sottosuolo un'attrazione turistica e completare la mappatura digitale ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Sarà organizzato dal Centro studi sotterranei, che ha due sogni: fare del sottosuolo un'attrazione turistica e completare la mappatura digitale ...