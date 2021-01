Il piano di Renzi ora si complica | vince solo se salta Conte

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alla fine Bruto ha colpito: Italia Viva ritira le sue ministre, la crisi è aperta una volta per tutte, il governobis è stato disarcionato. E oggi Matteo– sotto i riflettori – sembrava quasi sollevato, leggermente euforico. Che bello tornare come ai vecchi tempi. La folla dei cronisti, lui che ci parla dando a tutti del tu: “Fate pure sette-otto domande, poi io rispondo a tutti…”. Oppure: “La domanda di Bertazzoni, come dicevi Luca…?”. E il cronista di PiazzaPulita: “Aveva paura di perdere la faccia?”. E: “No, io non ho paura di perdere la faccia”. Quindi il crescendo: “Il re è nudo, guardate che ci vuole coraggio a dimettersi e a lasciare le poltrone”. Infine l’ultima risposta sul futuro: “Non ci sono preclusioni sul presidente del Consiglio”. Dice che non ha avuto contatti con, ripete che si ...