Il Pentagono abbandona Trump La nota dura dei generali su Capitol Hill

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Storici ed esperti non ricordano precedenti simili. Con un memorandum ufficiale a otto firme, tutti i capi delle Forze armate degli Stati Uniti ribadiscono fedeltà alla Costituzione, riconoscono Joe Biden come prossimo “comandante in capo” e condannanomente le “violente rivolte” di. Lae significativa; riporta tutto al “rispetto della legge” e punta sul concetto di “obbedienza”, lasciando trasparire il desiderio di evitare tra le fila militari qualche uscita di troppo verso Donald, soprattutto in vista dell’inaugurazione del 20 gennaio. IL PESO Primo firmatario il generale Mark Milley, capo di Stato maggiore della Difesa, tra i pochi vertici delrimasti al loro posto dopo il voto del 3 novembre, quando le dimissioni del ...