Il paragone di Prodi | Renzi come Bertinotti Ma cosa fece il segretario di Rifondazione?

"Bertinotti": Per queste dichiarazioni di Romano Prodi a #DiMartedi pic.twitter.com/fH1Mm9PvSl — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 13, 2021 "Quello che sta avvenendo mi ricorda tante cose. Quando io mi trovai nel mio primo governo con Bertinotti io tentavo di mediare ma lui aveva un altro obiettivo: a me sembra che Renzi abbia assolutamente lo stesso obiettivo di Bertinotti, cioè rompere": con queste parole l'ex premier Romano Prodi dichiara pubblicamente il suo parere sulla crisi che in queste ore sta investendo il governo Conte. Prodi, ospite di Giovanni Floris, paragona l'obiettivo di Renzi a quello di Bertinotti, che nel 1998 ritirò la fiducia al governo Prodi. Ma le due situazioni sono realmente paragonabili?

