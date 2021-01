Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18-22 gennaio: scatta il bacio! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore continua la sua programmazione con successo, in onda come di consueto dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate di questa settimana svelano colpi di scena per alcuni dei protagonisti. Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore, avevamo lasciato Salvatore deciso a lottare per riconquistare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilcontinua la sua programmazione con successo, in onda come di consueto dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Lepuntate di questa settimana svelano colpi di scena per alcuni dei protagonisti. Nelle puntate precedenti de Il, avevamo lasciato Salvatore deciso a lottare per riconquistare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

stupiddthought : RT @redazionetvsoap: #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Pronti per il bacio? - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Pronti per il bacio? - aurora26010 : RT @pazzeskamilan0_: Carlotta: 'Paolo e Francesco stanno nel Paradiso'. MI SENTO MALE PER I POVERI BAMBINI DELLE SCUOLE #tzvip - infoitcultura : Il paradiso delle signore, l’attrice di Sofia: “Mostrerò un’altra faccia” - infoitcultura : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 gennaio: Clelia ha un malore -