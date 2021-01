Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 gennaio: Salvatore spezza il cuore di Laura (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 gennaio: al Paradiso i problemi di cuore la fanno da padrone. Riuscirà Laura a non lasciarsi ferire da Salvatore? Gabriella è in crisi: il ritrovamento della lettera di Salvatore rischia di rovinare i preparativi del suo matrimonio con Cosimo. Per quanto cerchi di non pensarci, la stilista non ha L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il14: ali problemi dila fanno da padrone. Riusciràa non lasciarsi ferire da? Gabriella è in crisi: il ritrovamento della lettera dirischia di rovinare i preparativi del suo matrimonio con Cosimo. Per quanto cerchi di non pensarci, la stilista non ha L'articolo proviene da YesLife.it.

