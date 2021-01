Il paradiso delle signore 5, anticipazioni: il bacio tra GABRIELLA e SALVATORE! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dal momento in cui Salvatore (Emanuel Caserio) ha trovato la lettera scritta a GABRIELLA (Ilaria Rossi) e da lei mai ricevuta, a Il paradiso delle signore sono saltati molti equilibri e soprattutto ci è ormai chiaro che i due ragazzi, in fondo, sono ancora uniti da un filo sottile… La Rossi infatti, pur felicemente fidanzata con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), è rimasta molto turbata dalla questione della lettera e, pur sforzandosi di tenere lontani da lei gli slanci di Salvo, è abbastanza evidente che lei per prima è a dir poco confusa. Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Il colpo di scena, però, ci sarà la prossima settimana. Con il ritorno di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) dalla ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dal momento in cui Salvatore (Emanuel Caserio) ha trovato la lettera scritta a(Ilaria Rossi) e da lei mai ricevuta, a Ilsono saltati molti equilibri e soprattutto ci è ormai chiaro che i due ragazzi, in fondo, sono ancora uniti da un filo sottile… La Rossi infatti, pur felicemente fidanzata con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), è rimasta molto turbata dalla questione della lettera e, pur sforzandosi di tenere lontani da lei gli slanci di Salvo, è abbastanza evidente che lei per prima è a dir poco confusa. Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Il colpo di scena, però, ci sarà la prossima settimana. Con il ritorno di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) dalla ...

