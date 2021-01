Il New York Times ci ricorda cos’era il Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Hanno ottenuto consensi (nel 2018) cavalcando anche lo scetticismo sui vaccini e sostenendo – a più riprese – le teorie (spesso condite da bufale smentite dalla comunità scientifica) sugli effetti dannosi delle immunizzazioni. Adesso proprio loro devono convincere gli italiano a metter da parte quello stesso scetticismo nei confronti dei sieri contro il Coronavirus. Ci ha pensato il New York Times, sempre molto puntuale anche sulle dinamiche italiane, a ricordare a tutti quel M5S No Vax e le contraddizioni a cui stanno andando incontro in questi mesi. LEGGI ANCHE > Il Ny Times sceglie La Stampa per le sue «prime pagine dal mondo» sull’assedio a Capitol Hill L’articolo a firma Jason Horowitz ricorda le vecchie battaglie (anche legali) del Movimento 5 Stelle. Non da ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Hanno ottenuto consensi (nel 2018) cavalcando anche lo scetticismo sui vaccini e sostenendo – a più riprese – le teorie (spesso condite da bufale smentite dalla comunità scientifica) sugli effetti dannosi delle immunizzazioni. Adesso proprio loro devono convincere gli italiano a metter da parte quello stesso scetticismo nei confronti dei sieri contro il Coronavirus. Ci ha pensato il New, sempre molto puntuale anche sulle dinamiche italiane, are a tutti quel M5S No Vax e le contraddizioni a cui stanno andando incontro in questi mesi. LEGGI ANCHE > Il Nysceglie La Stampa per le sue «prime pagine dal mondo» sull’assedio a Capitol Hill L’articolo a firma Jason Horowitzle vecchie battaglie (anche legali) del. Non da ...

IngrahamAngle : Disbarring Rudy Giuliani: New York State Bar Association Initiate Inquiry - PalmerReport : New York State Bar Association launches probe into Rudy Giuliani's role in U.S. Capitol terrorist attack - maurorotelli : ++ Twitter affonda a Wall Street, -10,12%. Facebook -3,30% ++ (ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Twitter affonda a Wall S… - Ernesto29296958 : RT @bordoni_russia: Dopo l' attacco di Navalny a Twitter il New York Times lo degrada da 'capo dell' opposizione' a 'dissidente'. Attento,… - Panna975 : RT @Linkiesta: Finalmente in edicola! Una grande iniziativa de #Linkiesta assieme al @nytimes. Il magazine racconta il mondo contemporane… -

Ultime Notizie dalla rete : New York New York scivola ancora. Riscatto Washington: oscurati i Suns La Gazzetta dello Sport Knaster: ecco perché vuole comprare il Pisa. I rapporti con Corrado e con il colosso Legends International

Mettiamo ordine sui motivi che hanno spinto il magnate anglo-russo a volere investire a titolo personale nella società nerazzurra. In fondo all'articolo altri approfondimento: cos'è Legends e come pot ...

American Airlines e JetBlue: l’alleanza strategica ottiene il via libera dal Dot

Semaforo verde dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (Dot) all'alleanza strategica tra American Airlines e JetBlue Airways, nonostante le rimostranze dei vettori low cost ...

Mettiamo ordine sui motivi che hanno spinto il magnate anglo-russo a volere investire a titolo personale nella società nerazzurra. In fondo all'articolo altri approfondimento: cos'è Legends e come pot ...Semaforo verde dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (Dot) all'alleanza strategica tra American Airlines e JetBlue Airways, nonostante le rimostranze dei vettori low cost ...