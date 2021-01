Il mondo del sociale in lutto, deceduta Vera Perna: era presidente dell’associazione Agape (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – E’ deceduta Vera Perna, presidente dell’associazione Agape e volto noto del mondo del sociale. A comunicarlo è Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano: “Ci ha lasciato stamane Vera Perna, presidente dell’associazione Agape, da sempre impegnata nel sociale per difendere i diritti delle persone diversamente abili“. “Cari concittadini, i diversamente abili e la nostra città da oggi perdono un punto di riferimento importante. A causa di una malattia fulminante ci ha lasciato Vera Perna, che ha dedicato tutta la propria vita ai più deboli come ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – E’e volto noto deldel. A comunicarlo è Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano: “Ci ha lasciato stamane, da sempre impegnata nelper difendere i diritti delle persone diversamente abili“. “Cari concittadini, i diversamente abili e la nostra città da oggi perdono un punto di riferimento importante. A causa di una malattia fulminante ci ha lasciato, che ha dedicato tutta la propria vita ai più deboli come ...

