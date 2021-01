Il Meteo in Italia per il 13 gennaio, allerta per vento forte in cinque regioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Intensi flussi freddi interesseranno tutta la nostra Penisola causando venti forti fino a burrasca di fohn su cinque regioni, per questo evento è stato emesso dalla Protezione Civile Nazionale un avviso di Meteo avverso, temperature in discesa: queste le principali previsioni per l’Italia di oggi mercoledì 13 gennaio 2021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 12 gennaio, e valido fino alle 23:59 di oggi, 13 gennaio, è attiva un’allerta per Meteo avverso, per venti forti fino a burrasca di fohn su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Il resto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Intensi flussi freddi interesseranno tutta la nostra Penisola causando venti forti fino a burrasca di fohn su, per questo eè stato emesso dalla Protezione Civile Nazionale un avviso diavverso, temperature in discesa: queste le principali previsioni per l’di oggi mercoledì 132021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 12, e valido fino alle 23:59 di oggi, 13, è attiva un’peravverso, per venti forti fino a burrasca di fohn su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Il resto ...

