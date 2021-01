Il made in Italy non deve essere solo food e moda, ma anche geopolitica mediterranea (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa può esserci, oltre il food e la moda, a trainare quel jolly prismatico chiamato “made in Italy”? Perché oggi occorre una nuova visione italiana nel Mare Nostrum che lo trasformi davvero in una macro-opportunità per le nostre utilities? Quanto potrà influire sui destini futuri dell’Italia una programmazione diversa del suo ruolo in quel grande lago salato che va da Gibilterra all’Anatolia? Punto di partenza è la sintesi tra lo scenario attuale e la capacità di costruire oggi un futuro che sia chiaro e produttivo in tal senso e che passi da una nuova consapevolezza: ovvero che una direttrice di marcia, ragionevole e proficua, per le policies italiane è quella che cerchia in rosso la geopolitica mediterranea come nuovo fattore di interesse nazionale. Il quadro complessivo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa può esserci, oltre ile la, a trainare quel jolly prismatico chiamato “in”? Perché oggi occorre una nuova visione italiana nel Mare Nostrum che lo trasformi davvero in una macro-opportunità per le nostre utilities? Quanto potrà influire sui destini futuri dell’Italia una programmazione diversa del suo ruolo in quel grande lago salato che va da Gibilterra all’Anatolia? Punto di partenza è la sintesi tra lo scenario attuale e la capacità di costruire oggi un futuro che sia chiaro e produttivo in tal senso e che passi da una nuova consapevolezza: ovvero che una direttrice di marcia, ragionevole e proficua, per le policies italiane è quella che cerchia in rosso lacome nuovo fattore di interesse nazionale. Il quadro complessivo del ...

